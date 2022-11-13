В белорусской столице началось строительство 42-этажного здания - первого небоскреба в стране

Постройка будет достигать 180 метров. Ее по праву можно назвать самой высокой в Беларуси. Звания первого небоскреба в стране удостоится Центральная башня Международного финансового центра.

Возведением башни занимается строительная компания "Дана Астра". Над проектом работают только белорусские строители.

Это здание будет первым, но не единственным в планируемой архитектурной композиции.

Со временем его дополнят две других масштабных постройки, которые будут немного уступать башне по высоте. Строительные работы уже ведутся.

В текущем году по планам руководства компании должны быть возведены несколько нижних этажей.

Международный финансовый центр появится рядом с не менее крупным комплексом ТРЦ "AviaMall", который также еще находится на стадии строительства.

Проект будет завершен и введен в эксплуатацию в 2023 году.

Сегодня самое высотное здание в стране - это ЖК "Лазурит". Постройка расположена в точке пересечения проспекта Победителей и улицы Нарочанской.

Высота проекта вместе с длинной шпиля чуть-чуть не дотягивает до 139 метров.