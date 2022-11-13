Продукты, легко снимающие отеки
Такие проблемы возникают из-за нарушения баланса между притоком и оттоком жидкости в тканях.
Но есть продукты, которые помогают снимать отеки. Но далеко не каждый знает об этом.
В первую очередь нужно обратить внимание на арбуз. Это не просто сладкая и сочная ягода, которая ассоциируется с летом и отлично заменяет десерт, но и отличное средство от отечности.
Следует при проблеме есть виноград. Он способен вывести не только лишнюю жидкость, но и токсины.
Специалисты также рекомендуют обратить внимание на огуречный сок и яблоки.
Принесет пользу и тыква. Овощ богат витаминами А, Р, Е и различными другими полезными элементами, отлично очищает кишечник, улучшает состояние сосудов и положительно отражается на работе сердца. При этом лучше всего запекать кусочки тыквы.
Можно при отеках обратить внимание на клюкву и бруснику. Эти полезные ягоды желательно есть в свежем виде или готовить на их основе натуральные морсы.
Не будет лишним при отеках и отвар из семян льна, сообщает портал 24health.by.
В случае, если отечность беспокоит слишком часто, то следует обратиться за помощью к медикам, чтобы выявить источник проблемы и вовремя начать лечение.
Опубликовано: Ангелина Крент
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