Продукты, легко снимающие отеки

Такие проблемы возникают из-за нарушения баланса между притоком и оттоком жидкости в тканях.

Но есть продукты, которые помогают снимать отеки. Но далеко не каждый знает об этом.

В первую очередь нужно обратить внимание на арбуз. Это не просто сладкая и сочная ягода, которая ассоциируется с летом и отлично заменяет десерт, но и отличное средство от отечности.

Следует при проблеме есть виноград. Он способен вывести не только лишнюю жидкость, но и токсины.

Специалисты также рекомендуют обратить внимание на огуречный сок и яблоки.

Принесет пользу и тыква. Овощ богат витаминами А, Р, Е и различными другими полезными элементами, отлично очищает кишечник, улучшает состояние сосудов и положительно отражается на работе сердца. При этом лучше всего запекать кусочки тыквы.

Можно при отеках обратить внимание на клюкву и бруснику. Эти полезные ягоды желательно есть в свежем виде или готовить на их основе натуральные морсы.

Не будет лишним при отеках и отвар из семян льна, сообщает портал 24health.by.

В случае, если отечность беспокоит слишком часто, то следует обратиться за помощью к медикам, чтобы выявить источник проблемы и вовремя начать лечение.