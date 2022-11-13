Генпрокуратура Стамбула квалифицировала взрыв на улице Истикляль как террористический акт
2022-11-13 17:46
Прогремевший на пешеходной туристической улице Истикляль в столице Турциии взрыв квалифицирован Генпрокуратурой Стамбула как теракт.
13 ноября турецкий новостной портал Mynet, ссылаясь на Генеральную прокуратуру Стамбула сообщил о том, что прогремевший этим вечером на одной из самых популярных пешеходных туристических улиц в центре столицы Турции взрыв квалифицирован как теракт.
В настоящее время власти Стамбула оградили район, в котором произошёл террористический акт, правоохранительные органы не пропускают журналистов к месту взрыва на улице Истикляль.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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