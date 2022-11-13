Генпрокуратура Стамбула квалифицировала взрыв на улице Истикляль как террористический акт

Прогремевший на пешеходной туристической улице Истикляль в столице Турциии взрыв квалифицирован Генпрокуратурой Стамбула как теракт.

13 ноября турецкий новостной портал Mynet, ссылаясь на Генеральную прокуратуру Стамбула сообщил о том, что прогремевший этим вечером на одной из самых популярных пешеходных туристических улиц в центре столицы Турции взрыв квалифицирован как теракт.

В настоящее время власти Стамбула оградили район, в котором произошёл террористический акт, правоохранительные органы не пропускают журналистов к месту взрыва на улице Истикляль.