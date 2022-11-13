Продукты, которые считаются опасными для людей с густой кровью
Густая кровь провоцирует массу проблем. В этом случае плохо усваиваются полезные элементы, появляется дефицит кислорода, а иногда есть риск даже сердечного приступа.
Именно поэтому надо серьезно следить не только за здоровьем, но и за рационом.
Что касается последнего пункта, то важно знать, что некоторые продукты способны ухудшить ситуацию.
Нутрициолог Светлана Перес объяснила, что именно негативно сказывается на состоянии крови.
Это жареное, жирное и фастфуд. Но на этом список не заканчивается.
Осторожно надо относиться к той еде, которую принято называть здоровой. Речь идет о продуктах с большим содержанием витамина К.
«Его адекватное потребление останавливает кровотечение, но вместе с этим и сгущает кровь», - цитирует специалиста «Доктор Питер».
Перес выделила листовую зелень, брокколи. Сюда же вошли оливковое, рапсовое и соевое масло.
Также проблемы могут возникнуть из-за употребления печени, куриного мяса, сыра и некоторых других молочных продуктов, а также яичного желтка.
Опубликовано: Ангелина Крент
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