Продукты, которые считаются опасными для людей с густой кровью

Густая кровь провоцирует массу проблем. В этом случае плохо усваиваются полезные элементы, появляется дефицит кислорода, а иногда есть риск даже сердечного приступа.

Именно поэтому надо серьезно следить не только за здоровьем, но и за рационом.

Что касается последнего пункта, то важно знать, что некоторые продукты способны ухудшить ситуацию.

Нутрициолог Светлана Перес объяснила, что именно негативно сказывается на состоянии крови.

Это жареное, жирное и фастфуд. Но на этом список не заканчивается.

Осторожно надо относиться к той еде, которую принято называть здоровой. Речь идет о продуктах с большим содержанием витамина К.

«Его адекватное потребление останавливает кровотечение, но вместе с этим и сгущает кровь», - цитирует специалиста «Доктор Питер».

Перес выделила листовую зелень, брокколи. Сюда же вошли оливковое, рапсовое и соевое масло.

Также проблемы могут возникнуть из-за употребления печени, куриного мяса, сыра и некоторых других молочных продуктов, а также яичного желтка.