Посторонние запахи в холодильнике можно убрать с помощью водки

Об этом знают некоторые хозяйки и давно успешно применяют полезный лайфхак в быту. Блюдце с водкой поможет сохранить свежесть в холодильной камере.

Подойдет любая водка, не обязательно брать дорогой напиток. Спиртное надо вылить в небольшую емкость и поставить на ночь на полку в холодильнике.

Желательно все это время не открывать дверцу. Способ хорош в ситуации, когда неприятные запахи уже "завелись" в холодильной камере.

Также водку можно использовать для профилактики, чтобы не допустить распространения затхлого воздуха среди хранимых продуктов.

Не во всяком доме водятся спиртные напитки, или они появляются на столе только по праздникам. Для таких случаев предусмотрен другой способ.

Аналогичный эффект (как с водкой) можно получить и при использовании сухих корочек черного хлеба.

Нужно разложить черствые ломтики по всем полочкам холодильника и они оттянут на себя все неприятные запахи, которые могут изрядно испортить вкусовые свойства хранимых продуктов.