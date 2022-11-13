В Кишиневе 60 тысяч протестующих требуют отставки президента Санду
2022-11-13 18:19
По информации оппозиционной партии Молдовы «Шор», сегодня в Кишиневе около 60 тыс. человек вышли на улицы, чтобы потребовать отставки президента Майи Санду.
Сообщается, что люди приехали в столицу со всей страны.
В «Шор» утверждают, что около 30 тыс. человек не смогли попасть на протестную акцию, поскольку полиция заблокировала движение автобусов и микроавтобусов.
Протесты в Кишиневе продолжаются с 18 сентября. Люди протестуют против повышения цен на продукты питания и энергоресурсы, а также политики властей.
Опубликовано: Светлана Репина
Зеленский: жестокие бои армии России и ВСУ превратили Донбасс в «ад»
Польза белокочанной капусты и кому она нужна
Постпред США в НАТО: Вашингтон готов к переговорам с Россией
Посторонние запахи в холодильнике можно убрать с помощью водки
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью