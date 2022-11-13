Эрдоган: число пострадавших в результате взрыва в Стамбуле выросло до 53

Президент Турции сообщил, что число жертв в результате взрыва в Стамбуле увеличилось до шести.

В воскресенье вечером турецкие информационные каналы сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число жертв в результате взрыва в Стамбуле увеличилось до 6,а число пострадавших до 53человек.

Турецкий лидер осудил совершенный в Стамбуле теракт и пообещал, что ответственные за взрыв будут найдены и наказаны по заслугам.