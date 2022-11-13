Эрдоган: число пострадавших в результате взрыва в Стамбуле выросло до 53
2022-11-13 18:29
Президент Турции сообщил, что число жертв в результате взрыва в Стамбуле увеличилось до шести.
В воскресенье вечером турецкие информационные каналы сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число жертв в результате взрыва в Стамбуле увеличилось до 6,а число пострадавших до 53человек.
Турецкий лидер осудил совершенный в Стамбуле теракт и пообещал, что ответственные за взрыв будут найдены и наказаны по заслугам.
Опубликовано: Елена Калиновская
Зеленский: жестокие бои армии России и ВСУ превратили Донбасс в «ад»
Польза белокочанной капусты и кому она нужна
Постпред США в НАТО: Вашингтон готов к переговорам с Россией
Посторонние запахи в холодильнике можно убрать с помощью водки
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью