Дачные эксперты научили, как сберечь урожай чеснока до весны

После долгого хранения головки часто начинают прорастать или усыхают. Есть несколько правил, которые помогут этого избежать.

Отбирать для хранения надо хорошо созревший, тщательно высушенные и собранные в срок головки.

Если нужно оставить чеснок надолго, следует выбирать средне-поздние или поздние сорта. Озимые разновидности могут пролежать до 5 месяцев, яровые - чуть дольше - до полугода.

Как избежать прорастания

Создать правильные условия: температура воздуха не выше 2-4 градусов, уровень влажности не больше 50-70%. Это подходит для озимых сортов.

Яровые хранятся при такой же влажности, но температура должна быть выше - до 15-17 градусов.

Как исключить порчу

Чтобы головки не испортились во время хранения в ящиках, их слой за слоем посыпают горчичным порошком.

Важно не хранить вместе разные сорта и время от времени просматривать свои запасы, убирая испорченные головки.

Чтобы не было высыхания

Чеснок высыхает, когда происходит повреждение верхней оболочки. Если не допускать этого, можно сохранить головки до самой весны крепкими и сочными.

Если все таки чеснок сберечь не удалось и отдельные головки начали сохнуть или портиться, нужно быстро пустить его в дело, по возможности.

Высохшие зубчики подойдут для борьбы с вредителями.