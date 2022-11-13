Отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что Конгресс США сотрудничает с украинскими националистами.

13 ноября офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в пресс-релизе заявил, что Конгресс открыто сотрудничает с украинскими националистами, напомнив о том, как в конце сентября текущего года бойцов украинского националистического полка «Азов» приняли в главном зале на Капитолийском холме.

Риттер добавил, что американское правительство не может «поддерживать и признавать легитимным все, что связано со Степаном Бандерой», который по мнению отставного офицера является «отцом современного украинского национализма».