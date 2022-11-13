Офицер разведки США Риттер обвинил Конгресс в сотрудничестве с украинскими националистами
2022-11-13 20:29
Отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что Конгресс США сотрудничает с украинскими националистами.
13 ноября офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в пресс-релизе заявил, что Конгресс открыто сотрудничает с украинскими националистами, напомнив о том, как в конце сентября текущего года бойцов украинского националистического полка «Азов» приняли в главном зале на Капитолийском холме.
Риттер добавил, что американское правительство не может «поддерживать и признавать легитимным все, что связано со Степаном Бандерой», который по мнению отставного офицера является «отцом современного украинского национализма».
Опубликовано: Диана Мудреченко
Зеленский: жестокие бои армии России и ВСУ превратили Донбасс в «ад»
Эрдоган: число пострадавших в результате взрыва в Стамбуле выросло до 53
Постпред США в НАТО: Вашингтон готов к переговорам с Россией
В Кишиневе 60 тысяч протестующих требуют отставки президента Санду
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью