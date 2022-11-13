Шольц заявил, что Путин не поехал на саммит G20 из-за критики со стороны Запада

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин не поехал на саммит G20 на Бали из-за критики западных лидеров.

13 ноября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своём пресс-релизе поделился своим мнением о причине, по которой президент России Владимир Путин не принял участие в саммите «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали.

Шольц считает, что Путину на саммите G20 «пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и критикой, сформулированной многими странами мира», в то время как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл настоящую причину данного решения, которая заключается в плотном графике российского лидера.