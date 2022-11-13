Вице-президент Турции Октай заявил, что теракт в Стамбуле совершила женщина
2022-11-13 20:55
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что исполнителем теракта в центре Стамбула является женщина.
13 ноября вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай в пресс-релизе заявил, что правительство страны расценивает произошедший взрыв на туристической улице Истикляль в Стамбуле как террористический акт.
Октай также уточнил, что теракт в центре столицы Турции, по предварительным данным, был совершён женщиной, а также добавил, что данный инцидент будет расследован в кратчайшие сроки, и все виновные понесут законное наказание.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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