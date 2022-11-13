В Мелитополе на площади Победы вновь подняли флаг России

Обновлённый российский флаг вернули на флагшток на площади Победы в Мелитополе Запорожской области.

13 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на своего корреспондента с места событий, сообщило о том, что в Мелитополе представители администрации региона, МЧС, общественных движений «Юг молодой» и «Мы вместе» установили на флагшток на площади Победы обновлённый флаг России.

Отмечается, что российский флаг снимали для проведения плановых профилактических ремонтных работ: заменены крепления, троса и запорных механизмов главного флагштока Мелитополя.