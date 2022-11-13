В России сообщили о ликвидации группы украинских диверсантов в Херсонской области

Российские силовые структуры сообщили о ликвидации группы украинских военнослужащих, которые планировали диверсии в Херсонской области.

Сообщается, что группа действовала в тылу российских войск и осуществляла разведку местности.

По информации силовиков, диверсанты изучали места дислокации российских военных и объектов критической инфраструктуры.

По украинским военным был нанесен артиллерийский удар, после чего на месте их базирования нашли взрывные устройства и средства связи.