В России сообщили о ликвидации группы украинских диверсантов в Херсонской области
2022-11-13 22:25
Российские силовые структуры сообщили о ликвидации группы украинских военнослужащих, которые планировали диверсии в Херсонской области.
Сообщается, что группа действовала в тылу российских войск и осуществляла разведку местности.
По информации силовиков, диверсанты изучали места дислокации российских военных и объектов критической инфраструктуры.
По украинским военным был нанесен артиллерийский удар, после чего на месте их базирования нашли взрывные устройства и средства связи.
Опубликовано: Светлана Репина
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