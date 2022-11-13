Россия обвинила Украину в фейках по поводу возобновления мобилизации

Минобороны России заявило, что заявления украинской стороны по поводу скорого возобновления мобилизации в РФ являются фейками.

В ведомстве уточнили, что ложная информация распространяется через СМИ, подконтрольные Киеву.

В результате резко выросло количество обращений граждан на горячую линию по поводу вероятности очередного призыва на военную службы в рамках новой мобилизации.

Министерство оборону утверждает, что всем обратившимся разъяснили реальную ситуацию.