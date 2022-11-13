Global Times: страны Запада намерены поссориться с другими членами G20 на саммите

Издание Global Times в своем материале утверждает, что США и другие страны Запада едут на саммит G20 не для того, чтобы решать мировые проблемы.

В материале сказано, что западные страны намерены перенести политическую конфронтацию на площадку саммита.

По мнению автора, эти государства будут ссориться с другими членами саммита, а у общественности уже есть прогнозы, кто именно станет мишенью.

Журналист подчеркивает, что такой настрой негативно влияет на возможности диалога во время саммита.