Global Times: страны Запада намерены поссориться с другими членами G20 на саммите
2022-11-13 22:39
Издание Global Times в своем материале утверждает, что США и другие страны Запада едут на саммит G20 не для того, чтобы решать мировые проблемы.
В материале сказано, что западные страны намерены перенести политическую конфронтацию на площадку саммита.
По мнению автора, эти государства будут ссориться с другими членами саммита, а у общественности уже есть прогнозы, кто именно станет мишенью.
Журналист подчеркивает, что такой настрой негативно влияет на возможности диалога во время саммита.
Опубликовано: Светлана Репина
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