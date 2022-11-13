В Казахстане разрешили выпускать автомобили без подушек безопасности и ABS

APS
2022-11-13 22:43

В Казахстане упрощаются требования, предъявляемые к автопроизводителям в плане комплектации новых машин.

Им разрешат выпуск автомобилей без ABS, подушек безопасности, кнопок SOS. 

Теперь в Казахстане можно будет выпускать машины любого экологического класса, вплоть до Евро-0.

Это предусмотрено постановлением правительства, которое вступит в силу с 15 ноября.

Опубликовано: Светлана Репина