В Казахстане разрешили выпускать автомобили без подушек безопасности и ABS

В Казахстане упрощаются требования, предъявляемые к автопроизводителям в плане комплектации новых машин.

Им разрешат выпуск автомобилей без ABS, подушек безопасности, кнопок SOS.

Теперь в Казахстане можно будет выпускать машины любого экологического класса, вплоть до Евро-0.

Это предусмотрено постановлением правительства, которое вступит в силу с 15 ноября.