В Казахстане разрешили выпускать автомобили без подушек безопасности и ABS
2022-11-13 22:43
В Казахстане упрощаются требования, предъявляемые к автопроизводителям в плане комплектации новых машин.
Им разрешат выпуск автомобилей без ABS, подушек безопасности, кнопок SOS.
Теперь в Казахстане можно будет выпускать машины любого экологического класса, вплоть до Евро-0.
Это предусмотрено постановлением правительства, которое вступит в силу с 15 ноября.
Опубликовано: Светлана Репина
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