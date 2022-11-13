NI: запас стратегического ядерного оружия стран НАТО уступает российскому вооружению
2022-11-13 22:50
В статье National Interest говорится, что США и страны НАТО не готовы развязать глобальную войну ради Украины.
Авторы Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль утверждают, что западные державы не будут жертвовать собой.
Аналитики напоминают, что запас стратегического ядерного оружия у США и союзников меньше, чем у России.
Они также пишут о том, что потенциал НАТО сегодня практически бесполезен.
Опубликовано: Светлана Репина
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