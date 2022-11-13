Mirror: поужинать с принцем Гарри и Меган Маркл можно за миллион долларов
2022-11-13 23:00
Издание Mirror сообщает, что 6 декабря принц Гарри и Меган Маркл примут участие в благотворительном гала-ужине в рамках церемонии «Пульс надежды» в Нью-Йорке.
На этом мероприятии герцогу и герцогине Сассекским вручат специальную награду за их благотворительную деятельность.
Зрители могут купить билеты на ужин и сфотографироваться с Гарри и Меган, это обойдется в 500 тысяч долларов.
Желающие сидеть за одним столом с герцогами придется купить билет за1 млн долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
Зеленский: жестокие бои армии России и ВСУ превратили Донбасс в «ад»
DWN: экономические санкции Запада обернулись подарком для России
Постпред США в НАТО: Вашингтон готов к переговорам с Россией
Власти Турции назвали предполагаемую виновницу теракта в Стамбуле
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью