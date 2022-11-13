Ольга Бузова въехала в новую квартиру стоимостью 120 миллионов долларов
Светская львица привыкла ни в чем себе не отказывать - она одна из самых обеспеченных звезд шоу-бизнеса в России.
Недавно телезвезда опубликовала видеоролик, посвященный своему новому жилищу.
Теперь все поклонники и просто любопытствующие могут внимательно рассмотреть оригинальные интерьеры дорогущей квартиры Ольги.
Ремонт здесь делался довольно долго - с 2019 года. И, конечно, дизайн жилья был строго согласован с его владелицей.
В видео Ольги Бузовой можно заметить, что у порога ее новой квартиры лежит коврик с инициалами хозяйки, в коридоре размещен большой стенд с заслуженными наградами, а на стенах висят ее портреты.
Сейчас телеведущая может позволить себе все, что душе угодно. Она не стеснена в средствах, регулярно отдыхает за границей и с радостью выходит в свет.
На завистников Ольга Бузова старается не обращать внимания, поскольку считает себя состоявшимся и самодостаточным человеком.
Опубликовано: Наталья Павлова
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