Ольга Бузова въехала в новую квартиру стоимостью 120 миллионов долларов

Светская львица привыкла ни в чем себе не отказывать - она одна из самых обеспеченных звезд шоу-бизнеса в России.

Недавно телезвезда опубликовала видеоролик, посвященный своему новому жилищу.

Теперь все поклонники и просто любопытствующие могут внимательно рассмотреть оригинальные интерьеры дорогущей квартиры Ольги.

Ремонт здесь делался довольно долго - с 2019 года. И, конечно, дизайн жилья был строго согласован с его владелицей.

В видео Ольги Бузовой можно заметить, что у порога ее новой квартиры лежит коврик с инициалами хозяйки, в коридоре размещен большой стенд с заслуженными наградами, а на стенах висят ее портреты.

Сейчас телеведущая может позволить себе все, что душе угодно. Она не стеснена в средствах, регулярно отдыхает за границей и с радостью выходит в свет.

На завистников Ольга Бузова старается не обращать внимания, поскольку считает себя состоявшимся и самодостаточным человеком.