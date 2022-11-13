Власти Турции назвали предполагаемую виновницу теракта в Стамбуле

Власти Турции сообщают, что по предварительным данным теракт в центре Стамбула совершила террористка РПК Джиян Тосун.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что теракт в на пешеходной улице Истикляль был совершен женщиной.

Он рассказал, что террористка взорвала бомбу. В сети также появились кадры с камер видеонаблюдений, на которых видна подозреваемая.

На данный момент известно о шести погибших и 81 раненом, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.