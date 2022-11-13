Власти Турции назвали предполагаемую виновницу теракта в Стамбуле
2022-11-13 23:18
Власти Турции сообщают, что по предварительным данным теракт в центре Стамбула совершила террористка РПК Джиян Тосун.
Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что теракт в на пешеходной улице Истикляль был совершен женщиной.
Он рассказал, что террористка взорвала бомбу. В сети также появились кадры с камер видеонаблюдений, на которых видна подозреваемая.
На данный момент известно о шести погибших и 81 раненом, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.
Опубликовано: Светлана Репина
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Власти Турции назвали предполагаемую виновницу теракта в Стамбуле
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