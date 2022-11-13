DWN: экономические санкции Запада обернулись подарком для России

Обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг в своей статье утверждает, что экономические санкции Запада подарили России важнейшего союзника – Китай.

Он отмечает, что только за лето российский экспорт в Китай вырос на 23%, и КНР обошли Европу по этому показателю.

Помимо этого, в октябре товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35%.

Улиг пишет, что у России и Китая есть потенциал для увеличения объемов торговли в области железнодорожных перевозок.