DWN: экономические санкции Запада обернулись подарком для России
2022-11-13 23:22
Обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг в своей статье утверждает, что экономические санкции Запада подарили России важнейшего союзника – Китай.
Он отмечает, что только за лето российский экспорт в Китай вырос на 23%, и КНР обошли Европу по этому показателю.
Помимо этого, в октябре товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35%.
Улиг пишет, что у России и Китая есть потенциал для увеличения объемов торговли в области железнодорожных перевозок.
Опубликовано: Светлана Репина
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DWN: экономические санкции Запада обернулись подарком для России
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