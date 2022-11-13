Express: Великобритания усилила охрану газопровода из-за «повышенного интереса» к нему со стороны России

APS
2022-11-13 23:28

По информации издания Express, Великобритания усилила меры безопасности для охраны газопровода, по которому топливо доставляют на остров Вознесения.

Сообщается, что эти меры были приняты из-за «повышенного интереса» России к газопроводу.

Британские службы безопасности утверждают, что на недавних спутниковых снимках видна «заметная заинтересованность» РФ.

В Великобритании опасаются «подводной диверсии», поэтому для охраны трубопровода направлена специальная команда.

Опубликовано: Светлана Репина