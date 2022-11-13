После промежуточных выборов США доллар может быстро укрепиться

Специалист по международным финансовым рынкам «Финмира» Роман Эткин считает, что после промежуточных выборов в американский Конгресс доллар может быстро укрепиться.

Однако аналитик признает, что ситуация будет зависеть от итога выборов. На данный момент подсчет голосов не завершен.

По предварительным данным, большинство мест в Палате представителей получили республиканцы, а по сенату пока остается неопределенность.

Если контроль над всем парламентом получат республиканцы, контроль госбюджета ужесточится, а санкции против России – ослабеть.