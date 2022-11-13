Глава Минфина Великобритании Хант: все жители страны столкнутся с повышением налогов
2022-11-13 23:49
Глава Минфина Великобритании Джереми Хант сообщил, что в стране будут повышены налоги для всех граждан.
Он пояснил, что всем придется пойти на жертвы, но пообещал, что для людей с наименьшим уровнем доходов будут созданы особые условия.
Хант напомнил, что в сентябре годовая инфляция в Великобритании достигла 10,1%. По его словам, новое правительство будет стараться снизить показатель.
Ранее британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что борьба с инфляцией станет приоритетом в его работе.
Опубликовано: Светлана Репина
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