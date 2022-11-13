Простые продукты стимулируют выработку гормона счастья
Осенне-зимняя депрессия возникает из-за сокращения светового дня и недостатка солнца. Исправить это можно едой.
Когда наступает холодное время года, организм требует всяких вредностей: пиццы, чипсов, пирожных и в целом фастфуда.
Таким образом организм стремится восполнить недостаток положительных эмоций, который возникает из-за низкой выработки гормонов счастья - серотонина и дофамина.
Осенью большинство людей чувствует себя вяло, впадают в хандру, испытывают апатию, депрессию, а вместе с ними - повышенный аппетит.
Чтобы исправить ситуацию, необходимо есть. Но продукты должны быть правильными.
Разблокировать выработку гормонов счастья способны яйца, мясо, овощи, листья салата и зелень, миндаль и арахис, семечки подсолнечника, бананы, инжир, финики и чернослив.
Если периодически употреблять их в пищу, то вскоре снова можно почувствовать себя счастливым!
Опубликовано: Наталья Павлова
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