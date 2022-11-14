Полянский: Запад пытается присвоить российские активы через ООН
2022-11-14 00:13
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны пытаются через Генеральную Ассамблею организации придать легитимность присвоению замороженных российских активов.
Он отметил, что с этой целью западные страны продвигают проект резолюции Генассамблеи о привлечении России к ответственности и выплате репараций Украине.
Полянский подчеркнул, что Генеральная ассамблея ООН не располагает полномочиями для привлечения к репарациям.
По его словам, украденные российские деньги будут направлены на закупки вооружений и погашение долгов Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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