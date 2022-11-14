Полянский: Запад пытается присвоить российские активы через ООН

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны пытаются через Генеральную Ассамблею организации придать легитимность присвоению замороженных российских активов.

Он отметил, что с этой целью западные страны продвигают проект резолюции Генассамблеи о привлечении России к ответственности и выплате репараций Украине.

Полянский подчеркнул, что Генеральная ассамблея ООН не располагает полномочиями для привлечения к репарациям.

По его словам, украденные российские деньги будут направлены на закупки вооружений и погашение долгов Украины.