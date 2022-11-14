Наташа Пирц Мусар стала первой женщиной-президентом Словении

Бывший глава МИД Словении Анже Логар заявил, что его конкурентка Наташа Пирц Мусар выиграла президентские выборы.

По итогам голосования она получила 54,04% голосов против 45,96% у Логара. Это был второй тур выборов.

Наташа Пирц Мусар – первая женщина-президент Словении. Она являлась независимым беспартийным кандидатом.

Второй тур президентских выборов в Словении проходил 13 ноября с 7 часов утра до 19.00.