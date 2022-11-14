WSJ: США посоветовали Украине подходить к переговорам с Россией более реалистично и поменять позицию по Крыму

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщает, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал совет Владимиру Зеленскому по поводу переговоров с Россией.

Салливан посоветовал украинскому президенту обдумать реалистичную позицию для переговоров с РФ.

Он также предложил проявить открытость к проведению таких переговоров.

Источники утверждают, что Салливан рекомендовал Украине пересмотреть свои цели, в частности, по восстановлению контроля над Крымом.