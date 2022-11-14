WSJ: США посоветовали Украине подходить к переговорам с Россией более реалистично и поменять позицию по Крыму
2022-11-14 00:26
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщает, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал совет Владимиру Зеленскому по поводу переговоров с Россией.
Салливан посоветовал украинскому президенту обдумать реалистичную позицию для переговоров с РФ.
Он также предложил проявить открытость к проведению таких переговоров.
Источники утверждают, что Салливан рекомендовал Украине пересмотреть свои цели, в частности, по восстановлению контроля над Крымом.
Опубликовано: Светлана Репина
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