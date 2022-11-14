Дочь Дональда Трампа Тиффани вышла замуж за бизнесмена ливанского происхождения

29-летняя Тиффани — дочь бывшего президента Дональда Трампа и актрисы Марлы Мэйплз, которые были женаты с 1993 по 1999 год, вышла замуж за бизнесмена из ливанской семьи Майкла Булоса.

Она и 25-летний Булос поженились в семейном клубе Mar-a-Lago, сразу после того, как тропический шторм Николь прошел через Флориду, и за три дня до того, как Трамп объявит свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.

Тиффани выбрала свое свадебное платье как дань уважения наследию Булоса.

Иванка Трамп помогла подготовиться к большому дню, присоединившись к свадебной вечеринке Тиффани и предложив полную поддержку.