Дочь Дональда Трампа Тиффани вышла замуж за бизнесмена ливанского происхождения
2022-11-14 00:45
29-летняя Тиффани — дочь бывшего президента Дональда Трампа и актрисы Марлы Мэйплз, которые были женаты с 1993 по 1999 год, вышла замуж за бизнесмена из ливанской семьи Майкла Булоса.
Она и 25-летний Булос поженились в семейном клубе Mar-a-Lago, сразу после того, как тропический шторм Николь прошел через Флориду, и за три дня до того, как Трамп объявит свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.
Тиффани выбрала свое свадебное платье как дань уважения наследию Булоса.
Иванка Трамп помогла подготовиться к большому дню, присоединившись к свадебной вечеринке Тиффани и предложив полную поддержку.
Опубликовано: Светлана Репина
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Дочь Дональда Трампа Тиффани вышла замуж за бизнесмена ливанского происхождения
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