WSJ: США посоветовали Зеленскому отказаться от идеи возвращения Крыма
2022-11-14 00:47
Соединенные Штаты Америки советуют Украине не говорить с Россией о возвращении Крыма.
В Вашингтоне дали неожиданный совет Владимиру Зеленскому на случай начала мирных переговоров с Российской Федерацией.
Соединенные Штаты считают, что Украине не стоит поднимать вопрос возвращения Крыма на переговорах о мире.
"Вашингтон посоветовал Зеленскому пересмотреть такие цели, как «возвращение Крыма у России", - пишет источник.
Опубликовано: Николай Скира
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