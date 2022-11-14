WSJ: США посоветовали Зеленскому отказаться от идеи возвращения Крыма

Соединенные Штаты Америки советуют Украине не говорить с Россией о возвращении Крыма.

В Вашингтоне дали неожиданный совет Владимиру Зеленскому на случай начала мирных переговоров с Российской Федерацией.

Соединенные Штаты считают, что Украине не стоит поднимать вопрос возвращения Крыма на переговорах о мире.

"Вашингтон посоветовал Зеленскому пересмотреть такие цели, как «возвращение Крыма у России", - пишет источник.