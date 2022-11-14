Hill: европейские страны спорят по поводу поставок российского ядерного топлива

Издание Hill сообщает, что в Европе нарастают разногласия по поводу поставок российского ядерного топлива.

Ирландия, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Германия предлагают запретить импорт ядерного топлива из России в ЕС.

Но такой сценарий не устраивает Венгрию и Францию. «Росатом» поставляет топливо на АЭС в Словакии, Чехии, Венгрии и Болгарии.

Запрет поставок негативно скажется на экономике этих стран и может создать проблемы в работе атомных станций.