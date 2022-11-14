Hill: европейские страны спорят по поводу поставок российского ядерного топлива
2022-11-14 00:50
Издание Hill сообщает, что в Европе нарастают разногласия по поводу поставок российского ядерного топлива.
Ирландия, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Германия предлагают запретить импорт ядерного топлива из России в ЕС.
Но такой сценарий не устраивает Венгрию и Францию. «Росатом» поставляет топливо на АЭС в Словакии, Чехии, Венгрии и Болгарии.
Запрет поставок негативно скажется на экономике этих стран и может создать проблемы в работе атомных станций.
Опубликовано: Светлана Репина
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