Россия предлагает Западу признать и исправить свои ошибки
2022-11-14 01:06
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале заявил, что США и и другим странам НАТО следует признать свои ошибки и исправить их.
Сенатор отметил, что только после этого Запад может выступать с предложениями о мирных переговорах между Украиной и Россией.
Такие заявления Косачев сделал после слов канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия должна предложить варианты мирного разрешения конфликта на Украине.
Сенатор также напомнил, что у Украины был шанс сохранить свою целостность в границах 1991 года во время переговоров в Киеве в 2014 году накануне Майдана.
Опубликовано: Светлана Репина
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