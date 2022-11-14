РБК: жителям новых регионов России могут предложить льготную ипотеку

Российский Центробанк обсуждает с банками вопрос предоставления льгот по ипотеке жителям новых российских регионов.

РБК со ссылкой на собственные источники сообщает, что на данный момент у жителей новых территорий нет доступа к полному спектру финансовых услуг.

В связи с этим перечень таких услуг обсуждается с финансовыми организациями.

Речь идет, в том числе, о переселенцах, у которых пока нет вида на жительство или российского паспорта.