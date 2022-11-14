Reuters: Кисида заявил лидерам Азии, что Китай нарушает суверенитет Японии
2022-11-14 01:41
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на саммите АСЕАН, что Китай постоянно и все чаще предпринимает действия, которые ущемляют суверенитет Японии и ведут к эскалации напряженности в регионе.
Он сказал, что обеспечение мира и стабильности в Тайваньском проливе имеет важное значение для региональной безопасности, выразив серьезную озабоченность по поводу ситуации с правами человека уйгурского народа.
Кисида отметил, что в Восточно-Китайском море продолжаются и усиливаются действия Китая, нарушающие суверенитет Японии.
По его словам, запуски ракет КНДР также представляют собой серьезный вызов международному сообществу и являются неприемлемыми.
Опубликовано: Светлана Репина
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