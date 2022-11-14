Reuters: Кисида заявил лидерам Азии, что Китай нарушает суверенитет Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на саммите АСЕАН, что Китай постоянно и все чаще предпринимает действия, которые ущемляют суверенитет Японии и ведут к эскалации напряженности в регионе.

Он сказал, что обеспечение мира и стабильности в Тайваньском проливе имеет важное значение для региональной безопасности, выразив серьезную озабоченность по поводу ситуации с правами человека уйгурского народа.

Кисида отметил, что в Восточно-Китайском море продолжаются и усиливаются действия Китая, нарушающие суверенитет Японии.

По его словам, запуски ракет КНДР также представляют собой серьезный вызов международному сообществу и являются неприемлемыми.