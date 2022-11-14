Вице-президент Турции: бомбу в центре Стамбула взорвала женщина

Вице-президент Фуат Октай сообщил о причастности женщины к теракту в центре Стамбула.

Террористический акт на популярной у туристов улице в центре Стамбула совершила женщина, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

"Бомбу взорвала женщина", - сказал он

Фуат Октай сообщил о гибели шести человек в результате теракта. 81 жителей Стамбула получили ранения различной степени тяжести, уточнил он.

Октай пообещал, что виновные в теракте будут привлечены к ответственности.