Вице-президент Турции: бомбу в центре Стамбула взорвала женщина
2022-11-14 01:45
Вице-президент Фуат Октай сообщил о причастности женщины к теракту в центре Стамбула.
Террористический акт на популярной у туристов улице в центре Стамбула совершила женщина, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
"Бомбу взорвала женщина", - сказал он
Фуат Октай сообщил о гибели шести человек в результате теракта. 81 жителей Стамбула получили ранения различной степени тяжести, уточнил он.
Октай пообещал, что виновные в теракте будут привлечены к ответственности.
Опубликовано: Максим Алексеев
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