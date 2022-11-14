AP: Тайвань пожаловался на 36 китайских истребителей и бомбардировщиков
2022-11-14 01:57
Минобороны Тайваня заявило, что китайские военные запустили 36 истребителей и бомбардировщиков возле острова.
Министерство сообщило, что в субботу десять самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, отделяющего остров от материка.
В сообщении говорилось, что в их число входят шесть самолетов Shenyang J-11 и четыре J-16.
На Тайване считают, что это является частью длительной кампании запугивания самоуправляемой островной демократии.
Опубликовано: Светлана Репина
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