AP: Тайвань пожаловался на 36 китайских истребителей и бомбардировщиков

Минобороны Тайваня заявило, что китайские военные запустили 36 истребителей и бомбардировщиков возле острова.

Министерство сообщило, что в субботу десять самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, отделяющего остров от материка.

В сообщении говорилось, что в их число входят шесть самолетов Shenyang J-11 и четыре J-16.

На Тайване считают, что это является частью длительной кампании запугивания самоуправляемой островной демократии.