Власти семи областей Украины объявили воздушную тревогу

APS
2022-11-14 01:59

Администрации семи областей Украины объявили сигнал о приближении воздушной опасности.

Власти семи областей Украины объявили сигнал о приближении воздушной опасности, свидетельствуют онлайн-карта минцифры.

"Администрация Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Одесской и Кировоградской областей объявили воздушную тревогу", - сообщают минцифры.

По сообщению сервиса, сирены сработали на подконтрольных ВСУ районах ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Опубликовано: Максим Алексеев