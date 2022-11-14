Власти семи областей Украины объявили воздушную тревогу
2022-11-14 01:59
Администрации семи областей Украины объявили сигнал о приближении воздушной опасности.
Власти семи областей Украины объявили сигнал о приближении воздушной опасности, свидетельствуют онлайн-карта минцифры.
"Администрация Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Одесской и Кировоградской областей объявили воздушную тревогу", - сообщают минцифры.
По сообщению сервиса, сирены сработали на подконтрольных ВСУ районах ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Опубликовано: Максим Алексеев
Зеленский: жестокие бои армии России и ВСУ превратили Донбасс в «ад»
Глава Минобороны Великобритании Уоллес: сейчас ситуация складывается в пользу Украины
Постпред США в НАТО: Вашингтон готов к переговорам с Россией
Власти семи областей Украины объявили воздушную тревогу
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью