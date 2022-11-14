Эксперт РУДН составил типичный портрет жертвы мошенников в 2022 году

Эксперт Андрей Гиринский составил собирательный портрет типичной жертвы мошенников в 2022 году.

Эксперт экономического факультета РУДН Андрей Гиринский составил типичный портрет жертвы мошенников в 2022 году. На "крючок" мошенников может попасться излишне доверчивый и очень эмоциональный человек, сказал он.

"Типичная жертва мошенников в 2022 году - эмоциональная, психологически незащищенная и чрезмерно любопытная личность с ограниченным количеством социальных контактов и индифферентностью накопленного опыта", - рассказал эксперт.

Андрей Гиринский подчеркнул, что для избежания влияния злоумышленников, нужно настороженно относится к неожиданным контактам, а также обращать внимание на необычно комфортных условия предложений и игнорировать просьбы предоставить персональные данные.