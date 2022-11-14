Эксперт РУДН составил типичный портрет жертвы мошенников в 2022 году
Эксперт Андрей Гиринский составил собирательный портрет типичной жертвы мошенников в 2022 году.
Эксперт экономического факультета РУДН Андрей Гиринский составил типичный портрет жертвы мошенников в 2022 году. На "крючок" мошенников может попасться излишне доверчивый и очень эмоциональный человек, сказал он.
"Типичная жертва мошенников в 2022 году - эмоциональная, психологически незащищенная и чрезмерно любопытная личность с ограниченным количеством социальных контактов и индифферентностью накопленного опыта", - рассказал эксперт.
Андрей Гиринский подчеркнул, что для избежания влияния злоумышленников, нужно настороженно относится к неожиданным контактам, а также обращать внимание на необычно комфортных условия предложений и игнорировать просьбы предоставить персональные данные.
Опубликовано: Максим Алексеев
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