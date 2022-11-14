Полиция Турции арестовала организатора теракта в Стамбуле

Глава МВД Турции заявил о задержании организатора взрыва в центре Стамбула.

Полиция Турции задержала организатора теракта на улице Истикляль в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

"Человек, заложивший бомбу задержан", - сказал он.

Сулейман Сойлу заявил, что за терактами стоят Рабочая партия Курдистана и курдские Отряды национальной самообороны. Обе организации признаны Анкарой террористическими.