Полиция Турции арестовала организатора теракта в Стамбуле
2022-11-14 05:56
Глава МВД Турции заявил о задержании организатора взрыва в центре Стамбула.
Полиция Турции задержала организатора теракта на улице Истикляль в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.
"Человек, заложивший бомбу задержан", - сказал он.
Сулейман Сойлу заявил, что за терактами стоят Рабочая партия Курдистана и курдские Отряды национальной самообороны. Обе организации признаны Анкарой террористическими.
Опубликовано: Максим Алексеев
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