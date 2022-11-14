Задержан подозреваемый в организации теракта в Стамбуле, который привел к гибели шести человек

В ночь с воскресенья на понедельник министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о задержании лица, ответственного за нападение.

«Человек, заложивший бомбу, задержан. Согласно нашим выводам, ответственность за это несет террористическая организация РПК», — сказал он.

Сойлу не уточнил, при каких условиях был задержан этот подозреваемый.



По предварительной оценке, опубликованной турецкой прессой, в результате взрыва в центре Стамбула в воскресенье погибло не менее шести человек и более восьмидесяти получили ранения, половина из которых была госпитализирована.