Задержан подозреваемый в организации теракта в Стамбуле, который привел к гибели шести человек

APS
2022-11-14 08:16

В ночь с воскресенья на понедельник министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о задержании лица, ответственного за нападение.

«Человек, заложивший бомбу, задержан. Согласно нашим выводам, ответственность за это несет террористическая организация РПК», — сказал он. 

Сойлу не уточнил, при каких условиях был задержан этот подозреваемый.
 
По предварительной оценке, опубликованной турецкой прессой, в результате взрыва в центре Стамбула в воскресенье погибло не менее шести человек и более восьмидесяти получили ранения, половина из которых была госпитализирована.

Опубликовано: Тарас Медведев