Задержан подозреваемый в организации теракта в Стамбуле, который привел к гибели шести человек
2022-11-14 08:16
В ночь с воскресенья на понедельник министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о задержании лица, ответственного за нападение.
«Человек, заложивший бомбу, задержан. Согласно нашим выводам, ответственность за это несет террористическая организация РПК», — сказал он.
Сойлу не уточнил, при каких условиях был задержан этот подозреваемый.
По предварительной оценке, опубликованной турецкой прессой, в результате взрыва в центре Стамбула в воскресенье погибло не менее шести человек и более восьмидесяти получили ранения, половина из которых была госпитализирована.
Опубликовано: Тарас Медведев
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