Литва предложила новые санкции против России

Глава МИД Литвы Ландсбергис сообщил, что Вильнюс предложил свой список санкций против России.

14 ноября РИА Новости сообщили, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза заявил, что Литва уже несколько недель назад предложила свой список по новым санкциям против РФ подчеркнув, что еще есть против кого можно вводить новые санкции.

С начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.