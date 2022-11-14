Полиция Турции задержала подозреваемую в совершении теракта в Стамбуле

Турецкие полицейские произвели задержание женщины, которая является предполагаемой ответственной за совершение террористического акта в столице Турции.

Утром 14 ноября телеканал TRT Haber обнародовал фрагмент видеозаписи, на которой подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле убегает с места взрыва. Позднее тот же телеканал показал видео задержания женщины: на кадрах видно, как спецназ заходит в комнату хостела, где женщину уже нейтрализовали полицейские, после чего её выводят в служебную машину в наручниках.

Днём ранее на одной из оживлённых улиц Стамбула был совершён подрыв бомбы, в результате чего скончались шесть человек и были ранены пятьдесят.