Полиция Турции задержала подозреваемую в совершении теракта в Стамбуле
2022-11-14 10:34
Турецкие полицейские произвели задержание женщины, которая является предполагаемой ответственной за совершение террористического акта в столице Турции.
Утром 14 ноября телеканал TRT Haber обнародовал фрагмент видеозаписи, на которой подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле убегает с места взрыва. Позднее тот же телеканал показал видео задержания женщины: на кадрах видно, как спецназ заходит в комнату хостела, где женщину уже нейтрализовали полицейские, после чего её выводят в служебную машину в наручниках.
Днём ранее на одной из оживлённых улиц Стамбула был совершён подрыв бомбы, в результате чего скончались шесть человек и были ранены пятьдесят.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20
Три гражданина России пострадали во время теракта в Стамбуле
Зеленский: жестокие бои армии России и ВСУ превратили Донбасс в «ад»
ВС Ирана нанесли ракетные удары о позициям курдов в Ираке
Рогов: Киев наращивает военные силы на запорожском направлении