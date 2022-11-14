Армия России повредила ключевой объект «Укрэнерго» в Украине

Компания "Укрэнерго" утверждает, что российские войска вывели из строя ключевой объект энергоконцерна.

Пресс-служба компании "Укрэнерго", которая является ответственной за подавляющее большинство функционирующих объектов украинкой энергетической инфраструктуры, сообщила, что 14 ноября очередной российский ракетный удар вывел из строя ключевой объект данного энергоконцерна.

По мнению аналитиков из "Укрэнерго", повреждение этого объекта незамедлительно спровоцирует осложнения в и без того непростой ситуации с украинской энергобезопасностью.