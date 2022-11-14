Журналисты Sky News и CNN лишились аккредитации в Украине за репортажи из Херсона
2022-11-14 10:48
Правительство Украины лишило издание Sky News аккредитации на территории своей страны.
14 ноября украинское информагентство "Детектор медиа" сообщило, что не менее шести репортёров зарубежных телеканалов CNN и Sky News были лишены аккредитации на территории Украины, поскольку без согласования с Киевом опубликовали фото- и видеоматериалы из Херсона после выхода российских войск из города.
В тот же день представители американского издания AP обнародовали фотоснимки, на которых видно, что украинские военные привязывали мирных жителей к столбам в Херсоне за сотрудничество с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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