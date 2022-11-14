Журналисты Sky News и CNN лишились аккредитации в Украине за репортажи из Херсона

Правительство Украины лишило издание Sky News аккредитации на территории своей страны.

14 ноября украинское информагентство "Детектор медиа" сообщило, что не менее шести репортёров зарубежных телеканалов CNN и Sky News были лишены аккредитации на территории Украины, поскольку без согласования с Киевом опубликовали фото- и видеоматериалы из Херсона после выхода российских войск из города.

В тот же день представители американского издания AP обнародовали фотоснимки, на которых видно, что украинские военные привязывали мирных жителей к столбам в Херсоне за сотрудничество с Россией.