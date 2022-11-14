Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин уверен, что украинское государство можно официально признать банкротом.

В понедельник верховный спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин публично заявил, что Владимир Зеленский осознанно вогнал украинское население в долгосрочные долги, приняв западную военную и финансовую помощь от лица Киева.

По мнению Володина, отныне Украину можно расценивать как государство-банкрот, которое утратило свою независимость из-за неспособности выполнять долговые обязательства перед странами коллективного Запада, спонсировавших киевский режим с целью нанесения максимального ущерба России.