Володин: Украина стала банкротом, утратив суверенитет из-за долгов Зеленского
2022-11-14 10:52
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин уверен, что украинское государство можно официально признать банкротом.
В понедельник верховный спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин публично заявил, что Владимир Зеленский осознанно вогнал украинское население в долгосрочные долги, приняв западную военную и финансовую помощь от лица Киева.
По мнению Володина, отныне Украину можно расценивать как государство-банкрот, которое утратило свою независимость из-за неспособности выполнять долговые обязательства перед странами коллективного Запада, спонсировавших киевский режим с целью нанесения максимального ущерба России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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