Тель-Авив разочарован тем, как Киев голосовал за антиизраильские резолюции в ООН

APS
2022-11-14 10:56

Правительство Израиля разочаровали действия украинской стороны в принятии резолюции «Действия Израиля» в ООН, заявил глава дипмиссии этой страны на Украине Михаэль Бродский.

Украина поддержала указанную резолюцию ООН, отрицающую связи евреев с Храмовой горой.

«Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между нашими странами», —  написал дипломат в Twitter.

Резолюция одобрила требования Палестины направить в Международный суд ООН запрос о правовом статусе территории, длительное время оккупированной Израилем.

Украина заняла антиизраильскую позицию после несостоявшейся сделки по поставкам современных систем ПРО «Железный купол».

Опубликовано: Тарас Медведев