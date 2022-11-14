Тель-Авив разочарован тем, как Киев голосовал за антиизраильские резолюции в ООН
2022-11-14 10:56
Правительство Израиля разочаровали действия украинской стороны в принятии резолюции «Действия Израиля» в ООН, заявил глава дипмиссии этой страны на Украине Михаэль Бродский.
Украина поддержала указанную резолюцию ООН, отрицающую связи евреев с Храмовой горой.
«Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между нашими странами», — написал дипломат в Twitter.
Резолюция одобрила требования Палестины направить в Международный суд ООН запрос о правовом статусе территории, длительное время оккупированной Израилем.
Украина заняла антиизраильскую позицию после несостоявшейся сделки по поставкам современных систем ПРО «Железный купол».
Опубликовано: Тарас Медведев
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