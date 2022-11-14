Премьер Великобритании Риши Сунак назвал Россию страной-изгоем
2022-11-14 11:00
Британский премьер-министр негативно высказался в адрес России и назвал ее изгоем.
Новый глава британского правительства Риши Сунак высказался о Российской Федерации, как о государстве-изгое.
По словам премьер-министра Соединенного Королевства Сунака, влияние России на мировую экономику является существенным и это нужно изменить.
Известно, что Сунак уже предложил план, который якобы мог бы снизить российское влияние в мире.
Особенно Сунак отметил, что нужно снизить влияние от энергоносителей из России, а также продовольствия.
Опубликовано: Николай Скира
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