Премьер Великобритании Риши Сунак назвал Россию страной-изгоем

Британский премьер-министр негативно высказался в адрес России и назвал ее изгоем.

Новый глава британского правительства Риши Сунак высказался о Российской Федерации, как о государстве-изгое.

По словам премьер-министра Соединенного Королевства Сунака, влияние России на мировую экономику является существенным и это нужно изменить.

Известно, что Сунак уже предложил план, который якобы мог бы снизить российское влияние в мире.

Особенно Сунак отметил, что нужно снизить влияние от энергоносителей из России, а также продовольствия.