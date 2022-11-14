Reuters: премьер Китая Ли Кецян раскритиковал ядерную риторику России

Издание Reuters утверждает, что официальные лица правительства КНР впервые начали критиковать российскую ядерную риторику.

Днём понедельника американская газета Reuters сообщила, что премьер-министр Китая Ли Кецян, выступая с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом на одном мероприятии, публично заявил, что Пекин беспокоит заявления официальных лиц некоторых крупных государств о риске применения ядерного вооружения.

По словам Ли Кецяня, власти Китая осуждают активизировавшуюся ядерную риторику России, которая продолжает оставаться стратегическим партнёром КНР.