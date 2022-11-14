Reuters: премьер Китая Ли Кецян раскритиковал ядерную риторику России
2022-11-14 11:10
Издание Reuters утверждает, что официальные лица правительства КНР впервые начали критиковать российскую ядерную риторику.
Днём понедельника американская газета Reuters сообщила, что премьер-министр Китая Ли Кецян, выступая с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом на одном мероприятии, публично заявил, что Пекин беспокоит заявления официальных лиц некоторых крупных государств о риске применения ядерного вооружения.
По словам Ли Кецяня, власти Китая осуждают активизировавшуюся ядерную риторику России, которая продолжает оставаться стратегическим партнёром КНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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