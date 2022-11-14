Ашуров высказался по поводу отъезда Долиной за рубеж

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров рассказал о своем отношении к отъезду певицы Ларисы Долиной за пределы РФ.

Лариса Долина рассказала об отъезде из родного государства на Мальдивы. Продюсер Дмитрий Ашуров высказался по поводу.

Ашуров убежден, что артистку критиковать не стоит, так как каждый вправе отдохнуть за пределами РФ.

По мнению продюсера, Лариса Александровна заслужила отпуск, так как много работала. А где отдыхать, она имеет право решать сама, о чем сообщает Пятый канал.