Железняк: Украина требует исключить Россию из G20
Такое решение было принято украинскими властями в преддверии саммита G20 в Индонезии. Верховная Рада будет готовить соответствующий запрос к зарубежным партнерам Украины.
Эту информацию распространил представитель украинской политической партии «Голос» Ярослав Железняк. По словам парламентария, постановление будет направлено и и выставлено на голосование в украинском парламенте на следующей неделе.
Железняк также отметил, что Россию ранее исключили из G8 после перехода крымского полуострова в состав России. Сейчас, как полагает Железняк, международным партнерам необходимо сделать то же самое и исключить Россию из «большой двадцатки».
Пока данная информация не была прокомментирована представителями высших украинских властей. Также никаких комментариев не последовало со стороны Кремля.
Опубликовано: Алексей Гладкий
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20
Четыре солдата-срочника РФ ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ
Зеленский: жестокие бои армии России и ВСУ превратили Донбасс в «ад»
Три гражданина России пострадали во время теракта в Стамбуле
Рогов: Киев наращивает военные силы на запорожском направлении