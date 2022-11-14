Железняк: Украина требует исключить Россию из G20

Такое решение было принято украинскими властями в преддверии саммита G20 в Индонезии. Верховная Рада будет готовить соответствующий запрос к зарубежным партнерам Украины.

Эту информацию распространил представитель украинской политической партии «Голос» Ярослав Железняк. По словам парламентария, постановление будет направлено и и выставлено на голосование в украинском парламенте на следующей неделе.

Железняк также отметил, что Россию ранее исключили из G8 после перехода крымского полуострова в состав России. Сейчас, как полагает Железняк, международным партнерам необходимо сделать то же самое и исключить Россию из «большой двадцатки».

Пока данная информация не была прокомментирована представителями высших украинских властей. Также никаких комментариев не последовало со стороны Кремля.